Tierschutz in Griechenland – ein Vorzeigeprojekt

Die Waldhunde von Voula

Die Tierschützerin Voula Tzanou hat die Hölle hinter sich. Seit Jahren kümmert sie sich um rund 150 herrenlose Hunde, die in einem Waldgebiet bei Thessaloniki leben. Auch sie verlor durch die Krise ihr Einkommen, und bald wurde es schwierig für sie, genug Futter für die Tiere aufzutreiben. Verzweifelt versuchte Voula Tag und Nacht Spenden aufzutreiben, war für jedes Stück Brot dankbar. Doch es reichte nicht. Immer wieder mussten die Hunde hungern – ein Albtraum für Voula, die zu jedem Tier eine enge Bindung hat.

Unerwartete Hilfe aus dem Ausland

2016 kam die Wende. Da bot plötzlich der deutsche Tierschutzverein Never Walk Alone e.V. seine Hilfe an. Die Gründerin des Vereins, die Griechin Marika Kamari, hat lange in Deutschland gelebt. Dort erfuhr sie 2012 zufällig von dem Schicksal eines anderen Tierschützers im Raum Thessaloniki. Marika besuchte ihn, war schockiert von den Zuständen und gründete einen Tierschutzverein. Auch zog sie zurück in ihre alte Heimat, um vor Ort besser helfen zu können. Die meisten Spenden, die ihre Arbeit möglich machen, kommen jedoch bis heute von deutschen Tierfreunden.

Was die Zuschauer von „Tiere suchen ein Zuhause“ erreicht haben

2015 berichteten wir über Tierschützer in Griechenland, die Never Walk Alone e.V. unterstützen. Dies war der Durchbruch des Vereins. Es folgte eine große Welle der Hilfsbereitschaft, viele Zuschauer engagieren sich als Futterpaten und helfen mit Geld- und Sachspenden. Mittlerweile versorgt der Verein monatlich 3000 Hunde mit Futter und betreut sie medizinisch. Der Erfolg hat sich herumgesprochen und jeden Tag bekommt Marika Kamari Notrufe von Tierschützern aus dem ganzen Land. Sie kann nicht allen helfen und es fällt schwer zu entscheiden, wem sie hilft, und wem nicht. Doch bei Voula gab es kein Zögern.

Ein freies Leben, gut versorgt

Bei Voula leben die Hunde nicht in meist hoffnungslos überfüllten Tierheimzwingern, sondern können ein „freies“ Leben genießen. Und sie füttert die Hunde nicht nur, sondern lässt nach und nach alle kastrieren und, wenn nötig, medizinisch versorgen. Dabei wird sie von einem Tierarzt unterstützt, der herrenlose Hunde unentgeltlich behandelt – eine Seltenheit in Griechenland. Nur wenn sie krank sind oder kastriert werden müssen, werden sie für diese Zeit in Voulas Wohnung versorgt. Auch hat die Stadt Thessaloniki begonnen, Kastrationen und Impfungen zu fördern, ein weiterer Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Und so können die Hunde dank Voulas Fürsorge sowie der Unterstützung von Never Walk Alone in dem großen Waldgebiet am Rande der Stadt frei und glücklich leben.

Autorin: Christiane von Schwind