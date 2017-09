Vom Bauernhof zum Kuhparadies

Vom Milchlieferant zur Persönlichkeit

Seit Generationen lebte die Familie Michiels von Ackerbau und Milchwirtschaft. Nach ihrem Umzug packte Wilma Michiels bei der Arbeit mit an und entwickelte bald eine Beziehung zu den 50 Milchkühen. Schrecklich waren für sie die Tage, wenn der Schlachter kam, um eine Kuh abzuholen, die nicht mehr genug Milch gab. Als die Preise immer weiter in den Keller gingen, beschloss die Familie, die Milchwirtschaft aufzugeben. Mittlerweile hatte auch Wilmas Michiels Mann Heinz begonnen, Tiere mit anderen Augen zu sehen. Und so konnte seine Frau ihn überreden, die Kühe nicht zum Schlachter zu schicken ‒ die Idee eines Gnadenhofes war geboren.

Erika & Friends e.V.

Erika & Friends e.V. ‒ benannte das Ehepaar ihren Verein nach einer Lieblingskuh. Fast täglich bekommen sie Anfragen von Tierschützern, die einen Gnadenplatz für Großtiere suchen - der Bedarf ist riesig. Doch ihr Limit ist mit rund 50 Kühen und Duzender anderer Tiere aktuell erreicht. Denn jedes Tier braucht Platz und verursacht Arbeit und Kosten. Bei der Kostendeckung helfen Kuh-Paten, von denen viele "ihre" Tiere regelmäßig besuchen. Längst ist der Hof eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier geworden, und die Michiels verfolgen aktiv ihr Ziel: Tieren etwas zurückzugeben und die Empathie und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen zu fördern.