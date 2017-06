Tierschutz in Griechenland – Ein Kampf um Leben und Tod

Die „Thaleia Farm“

Othon widmet sein Leben den Hunden

Vor über 30 Jahren begannen Othon Thermos und seine Frau Thaleia herrenlose Tiere in Thessaloniki zu retten, damals vermutlich die einzigen Tierschützer in der Umgebung. Sie kauften ein Grundstück außerhalb der Stadt und versorgten rund 160 Hunde auf ihrer „Thaleia Farm“. Othon arbeitet als Mathematikprofessor an der Universität Thessaloniki, und sein Gehalt reicht für das Nötigste. Als 2011 seine Frau Thaleia an Krebs erkrankte, floss alles Geld in ihre Behandlung. Bald konnte Othon kein Futter für seine Hunde mehr bezahlen und sammelte Fleischabfälle und Brotreste auf Märkten. Doch es reichte nicht. Die Hunde hungerten und die Lage war fast aussichtslos.

Die Geburt des Tierschutzvereins „Never Walk Alone e.V.“

Im Tierheim sind weitere Baumaßnahmen geplant

Zufällig sah die Griechin Marika Kamari den Notruf der „Thaleia Farm“ im Internet. Sie lebte damals in Düsseldorf und beschloss spontan, sich ein Bild vor Ort zu machen. Erschüttert von Othons Schicksal und der Not der Hunde, begann Marika sofort, Spenden für Hundefutter und den Bau von Hütten zu sammeln. Eine Tierschützerin und ihr Verein „Never Walk Alone“ waren geboren.

Erfolgreich auch dank der Zuschauer von „Tiere suchen ein Zuhause“

Marikas Spendenaufrufe im Internet waren erfolgreich und bald konnte ihr Verein sogar weitere Tierschützer in Nordgriechenland unterstützen. „Tiere suchen ein Zuhause“ stellte 2015 einige Projekte vor. Othon fiel während der Dreharbeiten damals krankheitsbedingt aus. Doch auch die Schicksale der anderen Tierschützer wie Ilias Ndini berührten unsere Zuschauer. Und das war der Durchbruch: Es folgte eine unglaubliche Spendenflut, Tierfreunde wurden Futterpaten, halfen mit Geld- aber auch Sachspenden. Mittlerweile versorgt der Verein jeden Monat 3.000 Hunde mit Futter und betreut sie medizinisch. Eine Tierschützerin aus Berlin packte, nachdem sie den WDR Beitrag gesehen hatte, ihre Sachen und arbeitet seitdem ehrenamtlich für den Verein vor Ort. Hilfe, die dringend benötigt wird, denn auch wenn sich vieles positiv verändert hat, arbeiten die Tierschützer immer noch am Limit.