Tierschutzprojekt in Griechenland – Riesenerfolg dank der TSEZ Zuschauer

Unser erster Besuch in Griechenland 2015

Ilias Ndini 2015 mit herrenloser Hündin und ihren Welpen – wohin mit ihnen?

Unser Kamerateam reiste im April 2015 in den Norden Griechenlands, um über Projekte des deutsch-griechischen Tierschutzvereins „Never Walk Alone e.V. “ zu berichten. Die Situation war wirklich bedrückend. Überall Straßenhunde, viele krank und verletzt. Welpen auf der Straße, die Mütter verschwunden, überfahren, vergiftet. Die Tierschützer versuchten, von den Behörden eher boykottiert als unterstützt, die größte Not zu lindern. Doch es war Sisyphusarbeit: Jeden Tag neue Hunde, weil keiner kastriert ist. Und wohin mit all den Tieren? Die städtischen Tierheime in furchtbarem Zustand oder wegen der Krise aufgegeben. Und die privaten Auffangstationen oft illegal, überfüllt und an chronischem Geldmangel leidend. Daran hat sich landesweit vermutlich bis heute wenig geändert. Aber für die Tierschützer von Never Walk Alone brachte die WDR Berichterstattung eine unglaubliche Wende – zum Guten!

Menschen und Tiere, die berühren