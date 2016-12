Alida Gundlach und Charlotte Link: Aktiv im Tierschutz

Aktiv im In- und Ausland

Alida Gundlach mit Ada

Alida Gundlachs Verein tierwork e.V. ist im In- und Ausland aktiv, kümmert sich sowohl um misshandelte Tiere zum Biespiel aus Animal-Hoarding-Fällen in Deutschland, wie auch um Straßenhunde in Spanien. Für jedes Tier versucht der Verein eine passende Lösung, ein gutes Zuhause zu finden. Der zweite Schwerpunkt ist nachhaltiger Tierschutz durch Kastrationsprogramme sowie die Zusammenarbeit mit Behörden etwa in Spanien sowie Aufklärungsarbeit in Schulen und Medien. Dabei nutzt Alida Gundlach auch ihren Prominenten-Status sowie den einiger Vereinsmitglieder wie Modedesigner Wolfgang Joop und Bestsellerautorin Charlotte Link.

Wenig bekannt: Charlotte Link ist aktive Tierschützerin

Charlotte Link entdeckt im spanischen Tierheim von Alida Gundlach ihre neue Liebe: die traumatisierte Hündin Ada

Ihre Bücher gehören zu den meist gelesenen Deutschlands und führen auch international die Bestellerlisten an. Wenn Charlotte Link am Computer sitzt und ihren nächsten Bestseller schreibt, liegen ihr derzeit drei Hunde zu Füßen, alle drei aus dem Tierschutz. Schon ihre Eltern nahmen Tiere in Not auf, das hat die Schriftstellerin geprägt. Vor allem die alten, traumatisierten und behinderten Hunde liegen ihr besonders am Herzen. Auch wenn solche Tiere besonders viel Einsatz und Geduld erfordern, ist es für Charlotte Link ein Riesenglück zu erleben, wenn die Tiere langsam Vertrauen fassen und anfangen, ihre Liebe und Dankbarkeit zu zeigen. In der Öffentlichkeit hält sich Charlotte Link mit dem Thema Tierschutz zurück, da sie jedes Mal eine nicht zu bewältigende Flut von Hilfegesuchen erreicht. Für „Tiere suchen ein Zuhause“ und Alida Gundlach, deren Verein sie unterstützt, macht sie eine Ausnahme.

Refugio – ein Zufluchtsort für Tiere

So schnell wie möglich sollen alle Hunde aus den Einzelzwingern in Gruppengehege

Derzeit liegt der Fokus von tierwork e.V. im Umbau eines Tierheims bei Barcelona. Zusammen mit spanischen Tierschützern hat Alida Gundlachs Verein die Anlage im August 2016 von der Kommune übernommen. Derzeit wird alles tiergerecht umgebaut. Gleichzeitig versuchen die Tierschützer den 200 Hunden im Tierheim schon jetzt ein möglichst gutes Leben zu bieten. Statt die Tiere, wie bisher üblich, nach kurzer Frist einzuschläfern, vermittelt der Verein sie an neue Besitzer, möglichst in Spanien.

Warum Tiere und nicht Menschen?

Die prominenten Tierschützerinnen werden häufig gefragt, warum sie sich für Tiere und nicht für Menschen engagieren. Oft wird diese Frage von Menschen an sie herangetragen, die sich selber für gar nichts engagieren. Und – warum setzt man den Einsatz, ob für Mensch oder Tier, überhaupt in Konkurrenz? Hauptsache man tut etwas. Charlotte Link findet, dass der zivilisierte Mensch Gewalt und Grausamkeiten gegenüber wehrlosen Tieren nicht tolerieren darf. Und Alida Gundlach ist der Meinung: „Wir haben alle diese Hunde domestiziert, und jetzt müssen wir auch die Verantwortung übernehmen!“

Autor: Christiane von Schwind