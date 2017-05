Impfen für Afrika

Am 9. Mai 2017 findet der Aktionstag „Impfen für Afrika“ statt, an dem sich mehr als 1000 deutsche Tierärzte beteiligen. Haustierhalter, die ihr Tier an diesem Tag bei einem der registrierten Tierärzte impfen lassen, unterstützen damit automatisch die Menschen und Tiere in Ostafrika, dieses Jahr speziell in Äthiopien. Denn die Tierärzte spenden die Hälfte der Impfeinnahmen, die sie an diesem Aktionstag erzielt haben, direkt an die Hilfsprojekte in Äthiopien. Die Tierhalter kostet die Impfung an diesem Tag keinen Cent mehr als sonst auch. Und für die Menschen in Ostafrika kann diese Spende lebenserhaltend sein, denn „Tierschutz“ bedeutet dort „Leben“.

Krise am Horn von Afrika

Ostafrika ist derzeit von einer extremen Dürre betroffen. Durch das Wetterphänomen El Niño hat es in einigen Gebieten wie dem Norden von Äthiopien seit fast zwei Jahren nicht mehr geregnet. Beobachter der WHO und von UNICEF sprechen von der schlimmsten Dürreperiode seit 50 Jahren. Für Menschen und Tiere bedeutet das Hunger, Krankheiten und Tod.

Nutztiere, wie Ziegen oder Kamele, sind die Lebensgrundlage der in dieser Region lebenden Nomaden, denn sie sind Familienmitglieder, Arbeitskräfte, Wertanlage und oft die einzige Nahrungsquelle. Doch die Felder sind seit Monaten verdorrt und es mangelt an Trinkwasser. Laut Expertenschätzungen haben alleine in Äthiopien etwa 45 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, von den Tieren ganz zu schweigen. Hundertausende Ziegen, Kamele und Rinder verenden derzeit in der Region elendig aufgrund der Trockenheit. Hier beginnt die Arbeit von „Tierärzte ohne Grenzen“.

Tierschutz zum Schutz des Menschen

Das Überleben der Tiere sichert auch das Überleben der Menschen. Denn wenn die Tiere zu fressen und zu trinken haben, liefern sie den Menschen Milch, Fleisch und Arbeitskraft. Um dies sicherzustellen, setzen die freiwilligen Helfer der Organisation in den betroffenen Gebieten auf Sofortmaßnahmen, um die verbliebenen Tiere zu retten und die Hirten und Bauern dabei zu unterstützen, ihre Herden wiederaufzubauen. Dies geschieht vor allem durch Futterspenden an die lokale Bevölkerung, den Ankauf von Nutztieren und die Errichtung von stabilen Wasserstellen und Brunnen, ausschließlich finanziert durch Spendengelder.

Hilfe zur Selbsthilfe

In Dürrezeiten haben Krankheiten und Seuchen durch verschmutztes Trinkwasser und fehlende Hygienemaßnahmen ein leichtes Spiel. Tuberkulose, Brucellose und Bandwürmer sind weit verbreitet, eine medizinische Versorgung ist kaum vorhanden. Damit die Gesundheit der Tiere langfristig und nachhaltig gesichert werden kann, vermitteln „Tierärzte ohne Grenzen“ in Form von Lehrgängen ausgewählten Einheimischen veterinärmedizinische Grundlagen. Ausgestattet mit einer Grundausrüstung an medizinischem Gerät und Medikamenten können sie so auch nach Abreise der Entwicklungshelfer ihre tiermedizinischen Dienstleistungen anbieten und mit dem Einkommen, das sie dadurch erzielen, weitere Medikamente anschaffen und die Viehhaltung in der Region so langfristig sichern.

Gutscheinsystem für die Ärmsten der Armen

Für die Nomaden, die sich die Unterstützung dieser Tiergesundheitshelfer nicht leisten können, haben „Tierärzte ohne Grenzen“ ein spezielles Gutscheinsystem entwickelt, durch das auch die ärmsten Viehhalter die medizinische Versorgung ihrer Herden in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus wird die lokale Bevölkerung auch speziell in grundlegenden Hygienemaßnahmen geschult, um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Unabhängigkeit vom Tier

Ein weiteres Ziel der „Tierärzte ohne Grenzen“ ist es, die einheimische Bevölkerung unabhängiger von ihren Tieren zu machen und weitere Einkommensquellen zu schaffen. „Tierärzte ohne Grenzen“ unterstützt die Menschen dabei Spargemeinschaften zu gründen, die Investitionsmöglichkeiten für die Gemeinschaft bieten. Wenn sich beispielsweise viele Familien an der Finanzierung eines Kleinlasters beteiligen, den dann nachher alle nutzen können, sind sie nicht nur vom Tier als Transportmittel unabhängiger, sondern können auch ihre Waren zum entfernt gelegenen Markt transportieren und dort verkaufen.

Dabei legt die Organisation den Schwerpunkt vor allem auf die Unterstützungen der Frauen, die traditionell oft ganz unten in der Hierarchie stehen und kaum Anerkennung bekommen. Die Organisation bringt Frauen zusammen, die ihre Männer verloren haben, verarmt sind und Hunger leiden, und unterstützt sie bei der Gründung kleiner Gewerbe und Kreditgemeinschaften. Indem die Frauen Zugang zu Bankdienstleistungen bekommen, steigt ihr Ansehen in der Familie und im sozialen Umfeld. Dadurch sind sie in der Lage ihre Kinder zu versorgen und in die Schule zu schicken. Auch dies sichert das Überleben.

Autor: Stefan Servos