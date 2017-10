Anfang des Jahres ist ein Wal an der norwegischen Küste gestrandet. Er war so geschwächt, dass er getötet werden musste. Im Magen des Tieres lagen mehr als 30 Plastiktüten und andere Kunststoffgegenstände. [KS1] Sie hatten vermutlich den Magen verstopft. So verhungerte der Wal allmählich.