Bauchgurt oder Leine in der Hand!

Viele Menschen bevorzugen beim Joggen einen Bauchgurt, an dem die Hundeleine befestigt wird. So haben Sie die Hände frei. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Leine lang genug ist, um Mensch und Hund genug Bewegungsfreiheit zu gewähren, aber nicht so lang, dass man sich verheddert.