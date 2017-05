5. Meerschweinchen, Hamster UND Möbel schützen



Ihr Name verrät es schon: Nager nagen gerne. Und mit jedem Bissen können schädliche Stoffe in den Magen gelangen. Schlimmer noch: Kabel können angefressen und so zu einer tödlichen Falle werden. Doch nicht nur die Nager selbst sind in Gefahr, auch ihre Einrichtung könnte unter schlecht vorbereitetem Freilauf leiden – Bücher, Kartons oder Schuhe sind bei den kleinen Tieren beispielsweise sehr beliebt.



Tipp: Stark behandelte Materialien, Gewebe aus Chemiefasern, Plastikgegenstände und Zimmerpflanzen sollten so weit wie möglich entfernt werden. Bringen Sie auch geliebte Einrichtungsgegenstände in Sicherheit. Und achten Sie in jedem Fall darauf, dass ihr Tier nicht mit Kabeln oder Steckdosen in Berührung kommt.