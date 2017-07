10. Sittiche können außergewöhnlich gut sehen

Das wohl wichtigste Sinnesorgan von Sittichen ist das Auge. Die seitlich am Kopf angebrachten Augen verschaffen ihnen dabei eine Art Rundumblick. Sie können die Augen kombiniert, aber auch unabhängig voneinander benutzen. Außerdem nehmen sie eine sehr hohe Zahl an Bildsequenzen pro Sekunde wahr, was eine Art Zeitlupenblick ermöglicht: bis zu 150 nämlich – der Mensch nur 16. Was in freier Wildbahn sehr gut ist, kann bei der Wohnungshaltung ein großer Nachteil sein: Beleuchtung wie Neonröhren nehmen Sittiche als ständiges, nerviges Flackern wahr