Freilauf

Es ist das Highlight jeden Spaziergangs: Leine los und rennen, toben, nach Herzenslust schnuppern und einfach Hund sein dürfen. Je besser sich ein Hund an seinem Menschen orientiert, desto öfter und ausgiebiger darf er Freilauf genießen. Beim Freilauf sollte immer ein Gebiet gewählt werden, das sicher ist. Also keine Straßen in unmittelbarer Nähe und keine Kinderspielplätze. Am besten eignen sich gut überschaubare Flächen, um eventuelle Reize, wie Kinder, Jogger, Radfahrer, Pferde oder auch andere Hunde frühzeitig zu sehen und den Hund abrufen zu können. Damit der Hund sich nach dem Ableinen nicht für die nächsten dreißig Minuten verabschiedet, ist es gut, Rituale einzuführen. Etwa, dass der Hund nicht sofort in den Freilauf darf, sondern noch eine kurze Zeit Kontakt halten muss. Zum Beispiel in Form von Bei-Fuß-gehen, dem Ausführen eines Tricks oder einer anderen Gehorsamsübung.