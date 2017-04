Warum gelten während der Brut- und Setzzeit andere Regeln für Hundehalter?

Die Sonderregeln während der Brut- und Setzzeit gelten zum Schutz trächtiger Tiere und der Jungtiere. Sie sind durch jagende, aber auch schon durch stöbernde Hunde in Gefahr. Vertreibt ein stöbernder Hund beispielsweise brütende Vögel, so kann das Gelege auskühlen. Berührt er ein Jungtier nur, kann das ausreichen, um die erwachsenen Tiere durch den fremden Geruch so zu irritieren, dass sie den Nachwuchs verstoßen. Aus diesem Grund sollten Hunde im vakanten Zeitraum besonders gesichert werden – ganz gleich, was die Gesetze des Bundeslandes vorschreiben.