Der Border Collie: Will to please



Wie kein anderer Hund fragt der Border Collie nach seiner nächsten Aufgabe. Seine Intelligenz und sein „will to please“ also das „gefallen wollen“, haben den Hütehund berühmt gemacht. Der Border Collie geht auf mittelalterliche Britische Hütehunde zurück und wurde in der neueren Zeit in den Grenzgebieten zwischen Schottland und England, den sogenannten Border Counties, zum Schafe hüten gezüchtet. Einzigartig an der Rasse ist das Fixieren durch das Auge, das sogenannte „Drücken“, eine Arbeitsweise am Schaf, die durch sorgfältige Auslese herausgezüchtet wurde. Vor rund zwanzig Jahren erlebte die Rasse durch den Kinofilm „Ein Schweinchen namens Babe“ einen enormen Hype. Plötzlich fanden sich die hochsensiblen Arbeitshunde in Zweizimmerwohnungen in der Großstadt und wieder. Für die in aller Regel triebstarken und lauffreudigen Hunde ein Desaster.



Schon seit längerer Zeit werden bei den Border Collies Showlinien hervorgebracht, bei denen vermehrt eine bunte und plüschige Optik herausgezüchtet wird und die Arbeitsqualitäten der Hunde zurückgestellt werden. Auch wenn im Idealfall weniger triebige Hunde dabei herauskommen, so bleibt der Border Collie ein energiegeladener Hund, der mit Köpfchen gefordert werden möchte und für das Leben in der Natur gemacht ist. Border Collies sind in der Regel absolut menschenfreundlich und verträglich, sollten aber als Familienhunde täglich artgerechte Beschäftigung und Auslauf bekommen.