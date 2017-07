HELDEN WIE IHR - Simone und Oli P. im Einsatz für den Tierschutz

Täglich leisten Tierschützer unglaublich viel, um notleidenden Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen. Jetzt belohnen Simone Sombecki und Oliver Petszokat „unsichtbaren“ Helden für ihren Einsatz. Simone übernimmt Aufgaben in einem Tierheim in Polen, Opli Petszokat schuftet auf einem Lebenshof in Bayern. Anstrengend, aber intensive Begegnungen mit Menschen und Tieren inklusive.