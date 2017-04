Hundehalter vs. Hundehalter

1. Abgelenkte Hundehalter

Was täglich in der U-Bahn, auf der Straße und in den Städten hundertfach zu sehen ist, setzt sich auf dem Freilaufgelände weiter fort: Dort sieht man Hundehalter, die zum Beispiel mit ihrem Smartphone beschäftigt oder so sehr ins Gespräch mit dem Nachbarn vertieft sind, dass sie darüber ihren Hund vergessen. Wenn der Hund etwa über eine Straße läuft oder anderen Menschen zwischen die Beine rennt, kann das durchaus gefährlich werden.

Tipp: Wer einen einsam umherlaufenden Hund sieht und nach einer Weile einen möglicherweise dazu passenden abgeleinten Hundehalter, sollte ihn schon daraufhin ansprechen.

2. Der Hund als Kindersatz

Manchmal muss der Hund als Ersatz für nicht-funktionierende Menschenbeziehungen dienen, und oft sogar als Kindersatz. Immer wenn der Hund vermenschlicht wird, ist das alles andere als artgerecht für den Hund – auch wenn ihm das Verwöhntwerden bis zu einem gewissen Punkt bestimmt auch angenehm ist.

Das Ergebnis: unerzogene Hunde, deren Halter keine Grenzen setzen – Hunde, deren Lebensdauer aufgrund von Übergewicht verkürzt ist – Hunde, die andere nerven oder vielleicht sogar gefährlich reagieren, weil sie es nie anders gelernt haben.

Oft ist Unkenntnis des Hundehalters der Grund. Die aber kann man in Nordrhein-Westfalen kaum vom Halter einfordern, denn einen Hundeführerschein verlangt bislang nur das Land Niedersachsen. In NRW ist eine Sachkundeprüfung nur Haltern besonders großer Hunde auferlegt oder bestimmter „angeblich gefährlicher“ Rassen.

Einmischen kann man sich kaum. Denn auch wenn das übertriebene Verhalten mancher Hundehalter andere richtig sauer macht: Ist die Beziehung so, dass der Hund vermenschlicht wird, wird der Hundehalter an seinem Verhalten ohnehin nichts ändern, denn aus seiner Sicht ist sein Verhalten ja gut und richtig.

Tipp: Nur zu Menschen, zu denen man eine Vertrauensbeziehung hat, kann man über dieses Thema – feinfühlig – sprechen. Alles andere macht kaum Sinn.

Rücksichtnahme, Höflichkeit und Toleranz sind unter Hundehaltern leider nicht immer gegeben.

3. Die Besserwisser

Qualifizierter Rat kann hilfreich sein, und immer wieder ergeben sich interessante Gespräche auf Hundespaziergängen. Aber es gibt sie, die Besserwisser und Einmischer, die genau und immer Bescheid wissen, wie man was zu füttern hat, wie man den Hund zu erziehen hat und dass nur diese und jene Methode zum Erfolg führt. Die Besserwisser sind die Missionare unter den Hundehaltern.

Tipp: Gehen Sie am besten weg.

4. Die Ignoranten

Auch wenn ihre Hunde außer Rand und Band sind und sich einfach schlecht benehmen – die Ignoranten schauen weg. Manchmal sind ihre Hunde nur unhöflich und rüpelhaft, mitunter entstehen gefährliche Situationen. In einer Mischung aus Unkenntnis und Rücksichtslosigkeit finden sie alles prima, was der eigene Hund treibt. „Das machen die Hunde unter sich aus“ ist der klassische Spruch. Eine Zuschauerin – selbst Hundehalterin zweier sehr großer Hunde – berichtet, dass nur Großhundehalter so etwas sagen würden. Sie habe diesen Satz noch nie von einem kleinen Mischlingshundehalter gehört.

Tipp: Wird es brenzlig, hilft nur energisches Rufen. Die Einsicht des Hundehalters muss von ihm selbst kommen.

5. Vorurteile und Intoleranz

Auch die gibt es – man sollte es gar nicht meinen – unter Hundehaltern viel öfter als man denkt. Und zwar in erster Linie gegenüber den sogenannten Listenhunden, zu denen in NRW unter anderem die Rassen Rottweiler, Pitbull und Bullterrier gehören. Obwohl seit Jahren Tierfreunde dafür kämpfen, dass das Listengesetz, das die Halter dieser Hunde zu starken Auflagen verpflichtet, abgeschafft wird. Keine Studie habe bewiesen, dass gewisse Rassen ein größeres Aggressionspotenzial hätten als andere. Im täglichen Miteinander werden Hunde und Hundehalter dieser Rassen häufig gemieden und von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen. Warum muss das so bleiben? Besser wäre Aufklärung und Toleranz gerade unter Hundehaltern – damit alle miteinander eine gute Zeit haben.

Tipp: Viele Hundehalter haben einfach Angst – um sich selbst oder ihren Vierbeiner. Sie brauchen positive Erlebnisse mit Listenhunden. Haben Sie ein gut sozialisiertes Exemplar? Gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran, suchen Sie zuerst das Gespräch und lassen Sie Ihren Hund dann zeigen, wie nett er ist.

Autorin: Anja Friehoff