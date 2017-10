Kosten mal zwei: Viele Halter unterschätzen, dass sie für einen zweiten Hund deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Kosten für Spielzeug, Futter, Zubehör, Tierarzt und Versicherungen verdoppeln sich. Ein weiterer Kostenfaktor ist die Hundesteuer: In manchen Städten müssen Halter ab dem zweiten Hund sogar die doppelte Summe des Ersten zahlen! Wer sich also auf das Abenteuer Zweithund einlassen will, sollte sich die erhöhten Kosten im Vorfeld genau durchrechnen und sich ehrlich fragen: Kann ich mir das auch leisten?