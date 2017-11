Die Katze ist kein Hund. Liegt eine Katze auf dem Rücken, heißt das nicht automatisch, dass sie gestreichelt werden will. Diese Körperhaltung ist eher eine Angriffshaltung, denn so hat sie alle vier Pfoten zur Verfügung und kann sich gut wehren. Wer also der Katze den offen dargebotenen Bauch streicheln will, bekommt daher auch schon mal ihre Krallen zu spüren.