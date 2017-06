Fellpflege im Sommer

Langhaarhunde haben verschiedene Felltypen

Typ 1 sind Hunde mit nur einem Schichthaar, also nur Deckhaar ohne Unterwolle: zum Beispiel Pudel, Malteser, Bolonka Swetna, Yorkshire Terrier. Typ 2 sind Hunde mit einem doppelschichtigen Fell, d.h. Deckhaar mit Unterwolle: wie der Schäferhund, Golden Retriever, Berner Sennenhund und die nordischen Rassen.

Der eine braucht eine Schur

Felltyp 1: Langhaarhunde ohne Unterwolle, wie zum Beispiel der Pudel oder der Bolonka Swetna brauchen eine Schur. Ihr Fell wächst nämlich unaufhörlich nach und abgefallene Haare bleiben in den Locken hängen. Wenn man solche Hunde nicht regelmäßig schneidet und kämmt, würde ihr Fell verfilzen. Unter dem Filz können sich Infektionen bilden, Ungeziefer einnisten und es kann auch keine Luftzirkulation stattfinden.

Bei dem anderen schadet eine Schur

Felltyp 2: Hunde mit längerem Fell und Unterwolle: wie dem Schäferhund, Golden Retriever, Berner Sennenhund schadet eine Schur. Wird das Deckhaar und die Unterwolle kurz geschoren, hat die Unterwolle keinen Schutz mehr und die Sonnenstrahlen treffen ungehindert auf die Unterwolle. Die Wärme staut sich dort erst recht, weil der Schutz des Deckhaars komplett fehlt. Das Deckhaar schützt nämlich vor Sonne, Kälte, Nässe und vor Ungeziefer. Wenn Hunde mit Deckhaar plus Unterwolle, immer wieder geschoren werden und die Unterwolle nachwuchert, dann schadet man dem Fell. Unter Umständen wächst das Deckhaar gar nicht mehr richtig nach, weil es kaputt ist!

Scheren oder nicht

Gerade bei Mischlingen ist es für Halter gar nicht einfach zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ein guter Hundefriseur kann helfen zu entscheiden, welche Pflege dem Hund eine Kühlung verschaffen kann und ihm nicht schadet. Das Fell kann von Mischling zu Mischling anders aussehen, je nachdem, welche Rassen sich durchgesetzt haben.

Hunde haben zwei verschiedene Fellstrukturen

Ausdünnen beim Hundefriseur mit Waschen, Schneiden, Föhnen

Langhaarhunde mit Unterwolle brauchen eine passende, individuelle Fellpflege. Bei manchen hilft nur Bürsten, bei Hunden mit Rauhaar, wie dem Parson Russel Terrier, muss noch getrimmt werden, um abgestorbenes Deckhaar zu entfernen.

Die richtige Bürste

Regelmäßige, am besten tägliche, Fellpflege braucht jeder Langhaarhund und dazu braucht es die richtige Bürste. Es gibt mittlerweile hautschonende Bürsten mit langen, elastischen Borsten, die beim Kämmen das Unterfell heraus „zupfen“.

Scheren ja, aber keine Kahlschur

Richtige Schur beim Langhaarhund, ohne Unterwolle: die Haare sind nach der Schur immer noch lang genug, dass die Haut bedeckt ist! Ohne Schutz der starken Sonne ausgesetzt zu werden, erhöht nämlich das Risiko eines Sonnenbrands!

Fellpflege ist das eine – Kühlung und Pausen das andere

Mit der richtigen Fellpflege ist der Sommer für Hunde mit längeren Haaren viel besser auszuhalten. Was den Hunden auch gut tut: lange Spaziergänge auf morgens und abends verlegen, wenn es kühler ist – ein kühles Fußbad in Zimmertemperatur, ein Bad im See oder im Flüsschen, ohne gefährliche Strömung und natürlich genügend Ruhe im Schatten.

Und die meisten Hunde lieben es, sich bei Hitze im Garten, an einem schattigen Platz, ein kühlendes Loch zu buddeln.

Autorin: Heidi Sonderhoff

Stand: 16.06.2017, 10:00