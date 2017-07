Tiere suchen ein Zuhause vom 23. Juli 2017

Tierschutz in Spanien – Madrid und Andalusien

Der Verein „ALBA Madrid“ leistet in Spanien herausragende Tierschutzarbeit. Die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniert hier immer besser. Doch auch in Spanien gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. In den ländlichen Regionen, wie in Andalusien, ist Tierschutz beispielsweise noch immer schwierig. Aus diesem Grund helfen sich die Vereine untereinander.