Tiere suchen ein Zuhause vom 5. Februar 2017

Zuhause gefunden – Minischwein Rudi

Minischwein Rudi war in einer Kiste ausgesetzt und fast verdurstet. Er wurde rechtzeitig gefunden und hat überlebt. Zeitgleich suchte Heike für ihre Schweinedame Charlotte einen Partner. Charlotte ist zwar doppelt so groß und doppelt so schwer wie Rudi, aber inzwischen sind die beiden unzertrennlich.