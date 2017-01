Sondersendung "Helden wir Ihr!"

Mr. Jingles

Der Terrier-Mix wurde 2006 geboren. Für sein Alter ist der kastrierte Rüde – ganz Terrier – noch sehr munter. Er wurde einfach an einer Kölner Feuerwache ausgesetzt. Ein krankes Auge wurde ihm entfernt, auf dem anderen Auge ist er blind. Das stellt für ihn aber gar kein Problem dar. Mit Kindern versteht sich Mr. Jingles nicht gut. Er freut sich auf Menschen, die sich auf ihn und sein Handicap einlassen können.

Yakari

Alle lieben Minipony Yakari – bis auf seinen Vorbesitzer, der wollte ihn schlachten lassen. Der Kleine ist wahrscheinlich ein Klopphengst, die Hoden wachsen dann nicht aus dem Bauchraum heraus. Er muss noch operiert werden. Yakari hat noch sein weiches Babyfell und verzaubert alle, die ihm auf „Fort Knox“ begegnen.

Uncle Sam

Uncle Sam ist ein Kaltblut-Haflinger-Mix und im Oktober 2016 stark abgemagert auf den Pferdehof gekommen. Der Wallach ist 22 Jahre alt. Vorher war er auf einem Gnadenhof in Süddeutschland, der aufgelöst wurde. Seine Augen waren entzündet, er hatte einen Wurmbauch und seine Hufe waren krank und aus der Form geraten. Sam steht in der Rangordnung ganz unten, daher wird er gesondert gefüttert, denn 150 Kilo muss er zunehmen. Nach den Dreharbeiten konnte Sam erfolgreich vermittelt werden (wurde bei TSEZ im Oktober 2016 vorgestellt).

(Peppermint) Patty

Sie ist erst im November auf den Hof gekommen, bei unseren Dreharbeiten war sie gerade eine Woche lang da. Wie Sam wurde sie von dem aufgelösten Gnadenhof übernommen. Sam und Patty verbindet daher eine Freundschaft. Patty ist 17 Jahre alt. Mit einem Stockmaß von 1,70 Meter ist sie momentan das größte Pferd im Stall. Vermutlich hat Patty Rückenprobleme, daher wird sie aktuell noch behandelt.

Felina

Felina wurde im Juni 2005 geboren, sie ist ein Shetland-Pony. Das Stockmaß beträgt gut einen Meter. Felina lebte als Familienpferd zusammen mit zehn weiteren Ponys in Ostdeutschland. Als drei der Tiere an Hufrehe erkrankten, beschlossen die Besitzer alle Pferde aus finanziellen Gründen abzugeben. Der Tierschutzverein Komet sprang ein und kümmerte sich um die Shetland-Ponys (wurde bei TSEZ im Oktober 2016 vorgestellt).

Vito (Zuhause gefunden)

Der siebenjährige Rüde konnte inzwischen erfolgreich vermittelt werden! Durch seinen Unterbiss hatte er es schwer Menschen für sich zu gewinnen. Dabei ist der kleine Mischling total verschmust, anhänglich und gelehrig. Ursprünglich stammt er aus dem ungarischen Partnertierheim in Pecs.

Lolli (Zuhause gefunden)

Lolli ist stolze 16 Jahre alt. Die arme Hundeomi wurde ausgesetzt und kam in einem sehr schlimmen Zustand im Tierheim an. Inzwischen geht es ihr deutlich besser. Durch ihr hohes Alter dauert alles etwas länger, aber Lolli ist sehr aufgeschlossen und versteht sich mit anderen Hunden. Sie schläft viel und leidet an Inkontinenz. Inzwischen konnte Lolli vermittelt werden und lässt es sich in einem Hundehospiz in Süddeutschland gut gehen.