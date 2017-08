Sondersendung "Helden wie Ihr!"

Simone und Oliver übernehmen 48 Stunden lang den Job von zwei besonders engagierten Tierschützern, belohnen sie mit einer kleinen Auszeit und überraschen sie außerdem nach der Rückkehr. Schnell wird dabei deutlich, was für ein knochenhartes Pensum die Moderatoren Simone und Oliver stellvertretend stemmen müssen, denn aktiver Tierschutz bedeutet so viel mehr als Tiere streicheln und füttern. Aber auch erfüllende, dramatische, lustige und rührende Erfahrungen gehören dazu.

Der "Hundeplanet" Copernika in Polen

Simone und Lukasz

In dieser Folge von "Helden wie Ihr!" macht sich Simone Sombecki auf den Weg zum "Hundeplaneten" Copernika in Polen. Fast 200 Vierbeiner leben hier auf einem umgebauten, ehemaligen Militärgelände, umrandet von Wald mit zwölf Hektar Ausläufen. Finanziert wird diese besondere Hundeherberge vom deutschen Tierschutzverein "Pro Animale für Tiere in Not". Und auch Herbergsleiter Lukasz Syszkowsky ist besonders: er ist quasi 24 Stunden am Tag für seine Schützlinge da. Ihn will Simone überraschen und zwei Tage lang in den wohlverdienten Kurzurlaub schicken. Doch dann kommt alles anders als geplant und Simone wird Teil eines dramatischen Tierrettungseinsatzes, der sie bis an ihre Grenzen bringt.

Simone unterstützt Lukasz Syszkowsky, der für seine Schützlinge im Dauereinsatz ist.

Der Erdlingshof in Niederbayern

Viel Arbeit für Olli

Zur gleichen Zeit in Niederbayern: Auf dem Erdlingshof hat Johannes Jung ein Paradies für ehemalige Nutztiere geschaffen. Oliver Petszokat will ihn heute mit einem Kurzurlaub überraschen, denn die Idylle ist ziemlich arbeitsintensiv. Zwei Tage lang versucht der Moderator, den Job von Hofchef Johannes zu übernehmen. Kein Fitnessstudio mehr für Oli, sondern Schweinesuhle umgraben und Mist schaufeln. Und natürlich die 70 Hofbewohner versorgen - Schwein Viktoria zum Beispiel, dem eine spektakuläre Flucht aus einem Tiertransporter gelungen ist und die täglich ihre Sonnencreme braucht. Und auch den frechen Hund Lukas, der endlich gemeinsam mit seiner Mutter Laika das Leben genießen darf und nur Unsinn im Kopf hat.