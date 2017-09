Tierheim Köln Zollstock

Sky

Der erst 8 Monate alte sensible Bullterrier hat das optimale Zuhause gefunden. Er bereichert das Leben eines Ehepaares in Rheinland Pfalz. Sky nimmt dort den Platz des vor kurzem verstorbenen Hundes ein. Ebenfalls ein sogenannter „Anlagehund“. Die Leute bringen also die entsprechende Rasseerfahrung mit.

Sky

Dino

Der 11-jährige Dino ist vermittelt, tut sich aber noch schwer mit dem Einleben. Er hat im neuen Zuhause nach seinem neuen Besitzer geschnappt. Jetzt arbeiten Tierheim und Hundetrainer mit den neuen Leuten zusammen, damit es doch noch ein Happy End wird. Toll, dass die neuen Besitzer sich nicht entmutigen lassen.

Dino

Betty

Für die quirlige, 6-jährige Hündin haben sich genau die richtigen Menschen gemeldet. Und zwar ein älteres Ehepaar mit viel Zeit und Hundeverstand. Die Tatsache, dass Betty schlecht alleine bleiben kann, ist kein Problem. Eigentlich ist immer jemand zuhause oder sie wird einfach mitgenommen.

Betty

Benny

Benny wird neuer Lebensmittelpunkt für eine ältere Dame in Bonn. Als Einzelprinz darf er sich der ungeteilten Aufmerksamkeit seiner neuen Besitzerin sicher sein. Die Nachbarn der Dame sind auch sehr hundelieb und helfen bei der Pflege und beim Gassigehen.

Benny

Gottfried und Eduard

Mit so einem Ansturm für die beiden 10- und 20-jährigen Landschildkröten hatte das Tierheim Zollstock nicht gerechnet. Rund 70 Interessenten riefen für sie an. Wie gewünscht, konnten die beiden an Schildkrötenliebhaber mit Freilaufmöglichkeit im Garten vermittelt werden. Und noch weitere Artgenossen aus dem Tierheim konnten so ein neues Zuhause finden.