Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 08. Februar 2017

Für die Warsteiner Tierfreunde war der erste Auftritt in der Sendung ein Erfolg. Für die vorgestellten Hunde riefen mehr als 200 Menschen an. So konnten nicht nur die Hunde aus der Sendung sondern noch weitere vier Tiere des Vereins vermittelt werden.

Amelie

Die kleine schwarze Amelie ist zu einer Familie mit Kindern nach Landau gezogen.

Johnny, Alba und Melba

Johnny hat es nach Dortmund verschlagen, auch zu einer Familie mit Kindern. Seine Schwester Alba ist jetzt in den Niederlanden zu Hause, wo viel Spaß mit den Kindern angesagt ist. Die schüchterne Melba lebt nun in Erwitte und ist schon viel mutiger geworden.