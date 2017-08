Viva la Hund

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 31. Juli 2017

Die hübsche, 2-jährige Patty hat gute Chancen ins Ruhrgebiet umzuziehen. Sie hat auf ihrer Pflegestelle von einem Ehepaar mit weiterem Terrier Besuch bekommen. Die Leute ließen sich von Pattys anfänglicher Bellerei nicht abschrecken, wollen aber sicher sein, dass die Chemie zwischen beiden Hunden wirklich auf Dauer stimmt. Daher werden sie in den nächsten Tagen noch einmal mit viel Zeit bei Patty vorbei kommen.

Über die gelungene Vermittlung des kleinen Charakterhundes Quico sind die Tierschützer besonders glücklich. Der freche Terrier zieht nach Haltern am See zu sehr kompetenten, terriererfahrenen Menschen. Sie lassen sich von dem kleinen Querkopf nicht beeindrucken, sondern wissen diese Eigenschaften zu schätzen.

Das traurige Schicksal der misshandelten Hündin hat viele Zuschauer berührt. Unter den vielen Bewerbern fand sich eine Familie aus Odenthal, die die optimalen Voraussetzungen mitbrachte. Dort ist Brita Zweithund mit einer sportlichen Sheltie-Hündin an ihrer Seite. Die Familie unternimmt viel mit den Hunden unter anderem Agility.

Fast wäre Thor zum Pechvogel geworden, da er aus seiner ersten Vermittlung nach wenigen Tagen wegen Allergie wieder abgegeben wurde. Aber im 2.Anlauf fand Thor das optimale Zuhause in Gießen bei einer angehenden Tierärztin.

Tintin, Mada und Thor

Für die selbstbewusste Mada meldeten sich viele gute Bewerber. Letztendlich entschieden sich die Tierschützer für ein Lehrerehepaar aus Viersen, mit Wohnung und Schrebergarten. Mada wird dort viel Besuch von anderen Hunden bekommen, da fast jeder in der Familie und im Freundeskreis einen Hund besitzt.

Tintin, Mada und Thor

Der für sein Alter schon toll ausgeglichene Tintin ist bei einem rüstigen Rentnerehepaar in Hannover eingezogen. Die Leute haben sich sofort in einer Hundeschule angemeldet und haben Spaß an der Erziehung eines Junghundes.