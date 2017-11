Notfall Pro-Hund-Andaluz

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 06. November 2017

Dana

Für die sensible Perro de Agua-Hündin klingelte das Telefon während und nach der Sendung fast 30mal. Und es waren tatsächlich genau die richtigen Menschen dabei. Eine Familie aus Dortmund hat Dana jetzt schon einige Male besucht und zeigt ein besonderes Gespür für die Hündin. Dana ist in der Gegenwart dieser Menschen erstaunlich entspannt. In den nächsten Tagen kann sie in ihr neues Zuhause umziehen.