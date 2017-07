Tierheim Surwold

Emil - nicht vermittelt

Ranschmeißer Emil bleibt leider als Pechvogel übrig. Emil ist ein selbstbewusster Kater, der seine Bezugspersonen am liebsten für sich alleine haben will. Er ist extrem verschmust, drängt sich gerne in den Vordergrund und wenn ihm ein Hund oder eine Katze nicht Paroli bietet, schlägt er schon mal zu. Aber er gibt auch gerne Küsschen.