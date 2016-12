Bilanz der Sendung vom 27. November 2016

Lorenzino

Für den schwarz-weißen Mischlingsrüden Lorenzino bewarben sich nach der Sendung 12 Zuschauer. Lorenzino wird in einer total liebe- und verständnisvollen Familie, mit einem 10-jährigen Kind, leben. Die Familie lebt in Wesseling, in einem Haus mit Garten, der komplett sicher umzäunt ist. Lorenzino´s neues Frauchen ist Tierarzthelferin und wird Lorenzino mit zur Arbeit nehmen können. Es gibt dort einen Aufenthaltsraum, den Lorenzino sich mit der Hündin der Tierärztin teilen wird.

Lorenzino

Antonino

Terrier Mischlingsrüde Antonino begeisterte insgesamt sechs Interessenten. Seine neue Familie aus Grevenbroich hat bereits einen alten Rüden und das Zusammentreffen der beiden Opis verlief sehr harmonisch bei dem Besuch der Pflegestelle mit Antonino. Die Familie hat ein Haus mit eingezäuntem Garten, keine Kinder, die Frau ist Frührentnerin und ganztägig zu Hause.