Tierschutz Siebengebirge

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 04. Oktober 2017

Melly - nicht vermittelt

Einziger Pechvogel des Tierschutzvereins Siebengebirge ist die schüchterne Melly. Ihr täte es sehr gut, einen Zweithund an ihrer Seite zu haben. An dem könnte sie sich orientieren und schnell erkennen, dass es das Leben ab jetzt gut mit ihr meint. Durch ihre schwere Zeit in Rumänien ist sie oft noch ängstlich.