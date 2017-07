Tierheim Recklinghausen

Bibi

„Oma Bibi“, wie sie im Tierheim liebevoll genannt wird, hat eine Traumstelle gefunden. Sie zieht zu einem Ehepaar nach Staade, das es sich zur Aufgabe gemacht haben, ältere Hunde aufzunehmen. Dort leben bereits 7 weitere Hundesenioren und auch alte Katzen.

Schorsch

Die Vermittlung von Schorsch ist noch nicht sicher. Eine Familie mit 3 Kindern aus der Nähe von Recklinghausen war ein paar Mal da, um Schorsch näher kennenzulernen. Sie bitten um ein paar Wochen Bedenkzeit da noch der geplante Urlaub ansteht und man sicher sein will, dem lebhaften Rüden auch im Alltag gerecht zu werden.

Teisen

Der 4-jährige Golden Retriever ist nach 10 Tagen im neuen Zuhause leider wieder im Tierheim. Im neuen Zuhause hat er den Vater der Familie angeknurrt. Der Vorfall war zwar nicht wirklich gefährlich, aber die Familie mit Kindern wollte kein Risiko eingehen. Da er aber sehr viele Anrufe hatte, sucht das Tierheim jetzt unter den Bewerbern für Teisen hundeerfahrene Menschen, möglichst ohne Kinder.

Maximus

Der schwarze Deutsche Riese wird nächste Woche seine Zelte bei Kaninchenliebhabern in Recklinghausen aufschlagen. Dort leben bereits zwei Deutsche Riesen und die werden sich über den Zuwachs in der WG freuen. Die Kaninchen leben in einem großen Stall und können jederzeit im gesicherten Garten umherhoppeln.