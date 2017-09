Nothilfe Polarhunde Nord

Shaun

Shaun hat ein passendes Rudel in Melle gefunden und lebt jetzt dort mit zwei Hündinnen friedlich und glücklich.

Shaun

Jake

Die weiße Kira ist in einen Haushalt mit einem bereits vorhandenen Hund nach Grevenbroich gezogen. Der Rüde und Kira haben sich auf Anhieb sehr gut verstanden, sind wie wild über die Freilaufwiese gefegt.

Jake

Lady

Die Akita-Dame lebt jetzt bei einem Ehepaar in der Nähe der Nordseeküste. Schon beim ersten Zusammentreffen war die gegenseitige Sympathie nicht zu übersehen. Lady freut sich unheimlich darüber, sich endlich an ihre Menschen binden zu dürfen, was ihr im alten Zuhause nie erlaubt war.