Bilanz der Sendung vom 18. Dezember 2016

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 09. Januar 2017

Die Reaktion auf die Sendung war unglaublich groß. Abgesehen vom Interesse an den vorgestellten Hunden holten sich viele Anrufer beim Verein auch Rat zur Haltung von nordischen Hunden. Dadurch konnte der Verein auch noch zusätzliche Hunde vermitteln.

Silva

Der Renner unter den vorgestellten Hunden war Husky-Mix Hündin Silva mit ihren stahlblauen Augen. Mehr als 50 Zuschauer riefen für sie an. Es wären sicher viele passende Plätze darunter gewesen, das Rennen machte aber ganz schnell ein junges Paar aus Bergheim. Die Logopädin und ihr Mann haben Silva gemeinsam mit ihrer Riesenschnauzer Hündin Bijou am zweiten Weihnachtstag besucht und beide Hunde haben sich auf Anhieb sehr gut verstanden. Die Leute haben die Tierschützer auf Anhieb durch ihren souveränen Umgang mit den Hunden überzeugt - und auch Silva war ziemlich schnell der Meinung, dass genau DAS der richtige Platz für sie ist. Ihre neue Halterin nimmt die Hunde mit in die Logopädie-Praxis. In der Freizeit verbringen beide jede freie Minute mit den Hunden und dem eigenen Pferd.

Kaiser

Für den roten Husky-Rüden Kaiser meldeten sich 14 Personen, die ihm gerne ein neues Zuhause gegeben hätten. Auch hier waren mehrere geeignete Personen dabei. Die Wahl fiel auf ein Paar aus Wuppertal. Das Paar hat Erfahrung im Umgang mit nordischen Hunden und hatte bisher immer Polarhunde, die ebenfalls aus dem Tierschutz stammten.

Tofix

Der schwarz-weiße Husky-Rüde Tofix hat ein Zuhause in Appel bei aktiven, unternehmungslustigen Menschen gefunden, die bereits zwei Huskies haben. Mit den vorhandenen Polarhunden kam der souveräne und ausgeglichene Tofix von Anfang an gut zurecht.

Kira

Die weiße Kira ist in einen Haushalt mit einem bereits vorhandenen Hund nach Grevenbroich gezogen. Der Rüde und Kira haben sich auf Anhieb sehr gut verstanden, sind wie wild über die Freilaufwiese gefegt.

Dargo

Für Dargo, den freundlichen Husky-Mix Rüden mit dem operierten Bein, meldeten sich fast 40 Interessenten. Er durfte nach den Feiertagen in sein neues Zuhause nach Castrop-Rauxel entlassen werden, wo man sich nun liebevoll um den sensiblen Rüden kümmert.