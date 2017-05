Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 27. April 2017

Mogli - nicht vermittelt

Mogli ist das Sorgenkind der Tierschützer von Pit, Staff und Co, weil er nur in erfahrene Hände vermittelt werden darf. Bisher traute ihn sich niemand zu, aber die Tierschützer geben die Hoffnung nicht auf, dass irgendwo genau die richtigen Menschen auf ihn warten. Mogli ist seit sieben Jahren im Tierheim. In fremden Situationen ist er unsicher und muss einen Maulkorb tragen.