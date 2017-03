Menschen für Tiere Nümbrecht

Luna

Besonders glücklich sind die Tierschützer des Vereins, dass Notfall-Schäferhündin Luna gut vermittelt werden konnte. Luna hat deformierte Hinterläufe, man vermutet, dass sie lange in einer Kiste eingesperrt war. In ihrem neuen Zuhause in Monheim am Rhein blüht sie nun auf. Sie hat Menschen gefunden, die sich viel Zeit für sie nehmen wollen.

Luna

Shota

Schäferhund Mischling Shota hat es nach Bochum verschlagen, wo er sich allerdings noch mit der Katze im Haus arrangieren muss. Da seine Menschen Erfahrung mit Hunden und Katzen haben, wird das Thema in ein paar Wochen sicher gegessen sein.

Shota

Männlein

Rüde Männlein ist in Köln geblieben, wo er bei einer älteren Dame mit viel Hundeerfahrung nochmal aufblühen darf. Männlein geht mittlerweile sogar gerne spazieren und hat schon ein bisschen abgenommen.