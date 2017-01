NOAH, Menschen für Tiere

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 26. Januar 2017

Der Bonner Verein freut sich über die gute Vermittlung aller drei vorgestellten Hunde.

Schäferhündin Merle hat ein neues Zuhause in Heiligenhause gefunden - bei Menschen und einem Schäferhund, die ihr dabei helfen, ihre Defizige aufzuarbeiten. Merle war von ihrem vorherigen Besitzer beim Auszug in der Wohnung einfach zurückgelassen worden.

In den Rüden BJ hat sich eine Familie aus Passau bei seiner Vorstellung in der Sendung verguckt. Das erste Kennenlernen lief perfekt und bald wird BJ in den Süden ziehen.

Hector

Bei Hector wollen sich alle Parteien etwas mehr Zeit geben, damit Hector sein Vertrauen aufbauen kann. Zu einem hundeerfahrenen Ehepaar aus Neuss fühlte sich der Schäferhundrüde von Anfang an hingezogen. Mithilfe eines Hundetrainers wird es bald soweit sein, dass Hector umziehen kann.