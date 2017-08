Tierheim Münster

Rayman

Für Rüde Rayman mit der grauen Schnauze gibt es ein Happy End : er hat nun im Teutoburger Wald einen Altersruhesitz gefunden und leistet ab sofort einer ebenfalls älteren Labrador-Hündin bei einem ruhigen Ehepaar Gesellschaft.

Kucki

Die aktive, lernwillige Mischlingshündin Kucki hat auch ein passendes Zuhause gefunden. Über die Sendung kamen zwar einige gute Anfragen aber letztendlich passte am besten eine Familie in Münster, die sich für Kucki interessierten, ohne die Sendung gesehen zu haben.

Mandy

Für die sensible, feinfühlige Mandy wird sich in den nächsten Tagen herausstellen, ob sie wieder ein richtiges Zuhause bekommt. Ein Ehepaar mit bereits vorhandenem Ersthund und ruhigem Umfeld will sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie Mandy zu sich nehmen. Wir drücken die Daumen.

Johnny

Der junge Labrador-Mischling durfte bereits in sein neues Zuhause zu einer Familie in Münster einziehen. Mit seiner guten Laune und seinem lebhaften Wesen wird er dort bestimmt viel Freude verbreiten.

Tabby

Die zarte Tigerkatze konnte zwar im TV nicht die richtigen Menschen für sich begeistern, aber glücklicherweise hat sie über den normalen Tierheimbetrieb mittlerweile ein neues Zuhause gefunden.

Aika

Die einsame Mischlingshündin freut sich unendlich, wieder ein gutes Zuhause zu haben. Sie hat extrem gelitten im Tierheim. Nun lebt sie bei einer hundeerfahrenden Dame in Hamm, die prima mit ihr klar kommt. Durch ihren sicheren Umgang mit der sensiblen Hündin kann sich Aika wieder wohl aufgehoben fühlen.

Sheldon

Der kontaktfreudige, freundliche Kater hatte zwar über die Sendung nicht die richtigen Anfragen aber mittlerweile gab es glücklicherweise Menschen, die den agilen kleinen Kerl aufgenommen haben.