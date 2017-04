Tierheim Münster

Bella und Tikno

Die Yorkshireterrier Bella und Tikno erhielten insgesamt fünf Anrufe und ziehen voraussichtlich am kommenden Freitag in ihr neues Zuhause. Sie leben dann bei einer Frau in Radevormwald, die keine weiteren Tiere im Haushalt hat.

Jerry

Für Chihuahua Mischlingsrüde Jerry haben sich neun Bewerber interessiert. Er ist vergangenen Freitag nach Essen umgezogen. Dort darf auch er sein neues Frauchen mit viel Zeit, glücklich machen.

Daisy

Deutsch Kurzhaar Hündin Daisy erhielt zwar nur eine Nachfrage, hatte aber das Glück, auch schon ins neue Zuhause umziehen zu dürfen. Sie lebt nun bei einer Frau mit ihrem erwachsenen Sohn in Billerbeck, ebenfalls als Einzeltier.

Becky

Schrebergarten-Katze Becky hatte nur einen Interessenten – und es passte perfekt. Sie durfte am Freitag bei einem Studenten aus Münster einziehen, bei dem keine weiteren Tiere im Haushalt leben.

Lolli und Kasimir

Das Deutsche-Riesen Pärchen Lolli und Kasimir freute sich über zwei Anrufe und konnte ebenfalls erfolgreich vermittelt werden. Die beiden leben nun, wie gewünscht, in einem großzügigen Auslauf ohne weitere Tiere in Schalksmühle.