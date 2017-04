Tierschutzverein für Schäferhunde, Marsberg

Tyson

Schäferhund Rüde Tyson ist inzwischen nach Lüdenscheid umgezogen, wo er nun bei hundeerfahrenen, sehr netten Leuten mit bereits vorhandenem Hund glücklich sein darf.

Tyson

Bonnie

Schäferhündin Bonnie hat es nach Erlangen verschlagen, wo sie ihre neue Besitzerin sehr glücklich macht. Die Frau hat sich extra für Bonnie drei Tage in einem Hotel einquartiert, um Bonnie so gut wie möglich kennenzulernen. Am Ostersonntag fuhren die beiden dann gemeinsam in Richtung neues Zuhause.