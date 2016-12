Bilanz der Sendung vom 27. November 2016

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 15. Dezember 2016

Für die bildschöne Langhaar Schäferhündin Kaja klingelte das Vereinstelefon 68-mal und die Tierschützer hatten wirklich die Qual der Wahl. Den Zuschlag erhielt schließlich ein hundeerfahrenes Ehepaar aus Hannover, das mehrfach zum Kennenlernen mit Kaja spazieren gegangen ist. Bis vor kurzem lebte noch ein alter Schäferhund in der Familie, den man aus schlechter Haltung gerettet hatte.

Die kleine Schäferhund Mischlingshündin Nessa freute sich über 36 Anrufe und ist inzwischen zu einem jungen, sportlichen Pärchen nach Rotenburg an der Wümme umgezogen. Dort darf sie in Zukunft mit ihren neuen Menschen viel unternehmen. Die Tierschützer freuen sich sehr, so aktive Menschen für die Junghündin gefunden zu haben.

Bei der grau gewolkten Deutschen Schäferhündin Luna dauert die Vermittlung sicherlich noch eine Weile, denn Luna ist ein ganz spezieller Hund mit Anlagen zum echten Arbeitshund. Sie ist derzeit bei einer Hundetrainerin in Pflege, die sie artgerecht beschäftigt aber leider nicht dauerhaft behalten kann. Die Tierschützer haben aber schon einen kompetenten Hundetrainer in Aussicht, der Luna adoptieren möchte, um sie für die Fährtensuche auszubilden.