Bilanz der Sendung vom 18. Dezember 2016

Hazal - nicht vermittelt

Kangal Hündin Hazal begeisterte leider bisher nicht die richtigen Menschen. Hazal sucht ein Haus mit gut eingezäuntem Garten in ländlicher Gegend, möglichst ohne Treppen. Sie sollte bei herdenschutzerfahrenen Menschen als Einzelhund leben, kommt aber in einem ruhigen Zuhause genauso gut klar wie in einem turbulenten. Sie mag Kinder.