Tierheim Lüdenscheid

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 25. Juli 2017

Lilli – nicht vermittelt

Leider meldeten sich für die schwarze Lilli nicht die richtigen Menschen. Nur ein Anruf ging für sie ein. Dabei ist es für Lilli so wichtig wieder in ein ruhiges, liebevolles Zuhause zu kommen. Sie leidet an einer Immunerkrankung, die durch Stress immer wieder auftritt.