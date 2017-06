Tierheim Lingen

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 23. Juni 2017

Fiete - nicht vermittelt

Einziger Pechvogel des Vereins ist der fröhliche Jack Russell Terrier Fiete. Er würde sich auch in einer Wohnung wohlfühlen und kommt sowohl in einem ruhigen wie in einem lebhaften Zuhause zurecht. Er sollte als Einzelhund leben dürfen und eignet sich als Anfängerhund, wenn man die Hundeschule besucht.