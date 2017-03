Katzen-Glück

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 15. März 2017

Schnüsschen

Besonders froh sind die Tierschützer über die Vermittlung der Hospizkatze Schnüsschen, die an einem Tumor erkrankt ist. Keiner weiß, wie lange sie noch beschwerdefrei leben kann. Schnüsschen lebt jetzt bei einer Kindergärtnerin aus Wuppertal. Sie darf mit im Bett schlafen und hat schon einen Lieblingsplatz auf der Fensterbank gefunden.

Schnüsschen

Sarah und Sally

Sarah und Sally hatten fast 20 Bewerber und haben ein neues Zuhause in Paderborn gefunden.

Sarah und Sally

Bob

Kater Bob zieht nach Erpel am Rhein zu einem katzenerfahrenen Ehepaar mit Haus und Garten.

Bob

Wolle und Mia

Das ungleiche Katzenpaar Wolle und Mia ist bei einer dreiköpfigen Familie in Meerbusch eingezogen. Alle sind zuversichtlich, dass auch Mia bald ihre Scheu ablegen wird.

Wolle und Mia

Thea

Seniorin Thea lebt jetzt in Dortmund direkt am Westfalenpark. Ihre neue Besitzerin, hatte kürzlich erst ihren Kater verloren und freut sich, dass sie in Thea so eine ruhige, verschmuste Katze gefunden hat.