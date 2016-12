Bilanz der Sendung vom 27. November 2016

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 15. Dezember 2016

Ulrike Klaus ist super zufrieden mit den Vermittlungserfolgen durch die Sendung. Insgesamt hat sie über 150 Anrufe für ihre Tiere entgegengenommen! Besonders erfreulich ist, dass durch die Sendung 5 weitere Samtpfoten ein neues Zuhause gefunden haben, obwohl sie gar nicht vorgestellt worden sind.

Anne, die „Yoga-Katze“ erhielt 9 Anrufe und ist zu einem Ehepaar im Vorruhestand nach Essen umgezogen. Die Leute waren ebenso entspannt wie Anne und passen somit hervorragend zu ihr. Anne ist beim ersten Kennenlernen nach kürzester Zeit dem Mann um die Beine geschnurrt.

Kater Henry, der Chameur freute sich über 70 Anrufe! Er hat sein Traumzuhause in Bautzen gefunden. Seine neuen Besitzer, ein Ehepaar Mitte 50, kamen extra die weite Strecke nach Gevelsberg gefahren (500 km) und übernachteten im Hotel, um am nächsten Tag mit Henry die Heimreise anzutreten. Henry begrüßte die Leute freundlich als würde er sie kennen. Der Ehemann ist selbständig und immer zu Hause, also optimal für den aktiven Freigängerkater. Und bei diesem Besuch lernten Henrys neue Besitzer auch Flaschenkind Maxi kennen, die im gleichen Katzenzimmer wie Henry lebte. Da sich die beiden Katzen so gut verstehen, haben sie gleich beide bei sich aufgenommen. Maxi ist total happy im neuen Zuhause und spielt leidenschaftlich mit ihrem Freund Henry. Nachdem die Vorkontrolle durch einen befreundeten Tierschutzverein super positiv verlief, stand einem Umzug nichts mehr im Weg!

Schildpattschönheit Cappuccino erhielt 25 Anrufe und zieht nächste Woche in ihr neues Zuhause nach Bielefeld, wo sie bald in einem Mehrgenerationenhaushalt leben wird. Besonders die Frau hatte viel Einfühlungsvermögen und Geduld beim Kennenlernen und hat sich extra Urlaub genommen für die Eingewöhnungsphase der kleinen, neuen Mitbewohnerin.

Kater Benny hatte insgesamt zehn Interessenten und ist ins Rheinland zu einem älteren Ehepaar mit einem bereits vorhandenen – aber sehr introvertierten – Kater umgezogen. Es sind sehr sensible Menschen, die Dame ist Hausfrau und der Herr hat seine Werkstatt im Haus. Optimal für Benny!!!