Notfall Tierheim Iserlohn

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 19. Juli 2017

Balou

Balou, der 9jährige Doggen-Mischling hat es in seinem neuen Zuhause in Siegburg richtig gut angetroffen. Er wurde von einer Familie mit 10-jähriger Tochter, zwei Pferden und einem lieben Hund adoptiert. Er darf überall mit hin und genießt es, sich wieder so richtig an seine Menschen binden zu können.