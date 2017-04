Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 19. April 2017

Barth - nicht vermittelt

Einziger Pechvogel der Hundepfoten in Not war Bretone Barth. Der lebensfrohe, aktive Rüde erhielt zwar nach der Sendung zwei Anfragen, aber der Funke sprang dann doch nicht über. Er hat einen inoperablen aber verheilten Bruch am linken Hinterbein. Barth schont das Bein, benutzt es aber zum Bespiel, um sich am Ohr zu kratzen. Eventuell könnte man mit Physiotherapie noch eine kleine Verbesserung erreichen. Aber Barth bewegt sich gerne und möchte trotzdem ausgelastet werden.