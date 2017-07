Zolla

Der wuschelige 8-jährige Rüde lebt nun bei einem Ehepaar in Neuss, als Einzelhund in einem Haus mit Garten. Seine neue Besitzerin ist auch im Tierschutz aktiv und obwohl sie schon viele andere Hunde kennengelernt hat, ist bei Zolla der besondere Funke übergesprungen.

„Die zwei hätten wir klonen können“, war die Aussage des Tierheims. Viele Tierfreunde interessierten sich für die beiden Dackeldamen. Ihre neuen Besitzer sind extra aus Schleswig Holstein angereist. Die beiden Hundedamen leben jetzt in Husum bei einem Ehepaar mit Haus und Garten, bei denen schon früher zwei Dackel zur Familie gehörten. Der Ehemann ist selbständig und daher sind sie fast nie allein Zuhause.

Zuerst meldeten sich für den 5-jährigen Main-Coon-Kater nur Katzenfreunde, die bereits eine Katze im Haus hatten. Aber mit Artgenossen kann Klecks es so gar nicht. Deswegen freute man sich sehr über die Interessenten aus Winsen /Luhe. Dort lebt er jetzt, wie gewünscht als Einzelprinz, in einem großen Haus, mit Katzenklappe und kann er jederzeit bestimmen, wann er an die frische Luft will.

Der blinde, 9-jährige Kater hat einen absoluten Glückstreffer gelandet. Für ihn meldete sich ein Ehepaar aus Sickte in Niedersachen, das bereits 6 sehbehinderte Katzen bei sich aufgenommen hat. Alles ist auf die Katzen ausgerichtet, sogar einen katzensicheren Garten gibt es. Über diese Vermittlung ist das Tierheim Heinsberg besonders glücklich.