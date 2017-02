Tierheim Heinsberg

Motte

Im Heinsberger Tierheim liefen die Telefonleitungen heiß: mehr als 100 Menschen wollten Hundekind Motte ein Zuhause schenken. Die Wahl fiel zuerst auf einen hundeerfahrenen Herrn, doch ausgerechnet der war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Es sind aber noch etliche Menschen im Rennen, die Motte ein artgerechtes Leben ermöglichen können.

Motte

Life

Für den fast 14-jährigen Hunde-Senior Life hat sich die Sendung mehr als gelohnt, denn der souveräne Rüde durfte zu einer netten Hundedame nach Hattingen ziehen und zu Menschen, die ihn herzlich aufgenommen haben.

Life

Grobi

Grobi ist kein einfacher Hund, dennoch meldete sich eine hundeerfahrene Dame aus Düsseldorf, die eine Herausforderung in dem kleinen Mischlingsrüden sah. Sie war schon mehrfach zum Spaziergang im Tierheim und obwohl sich Grobi von seiner schlechtesten Seite präsentierte, blieb die Dame mit ihrem Partner bei der Stange. Am Wochenende wird Grobi zur Probe umziehen dürfen.

Grobi

Biene

Tigerkatze Biene hat es nach Wassenberg verschlagen, wo sie eine junge Familie glücklich macht.

Biene

Michelle

Michelle lebt nun in Wegberg und darf in ein paar Wochen bei ihrer Familie auch wieder in den Freigang.

Michelle

Floh

Kater Floh kam fast nackt ins Tierheim und hat sich dort schon prächtig erholt. Weiterhin geht es für den Kater jetzt bei seinen neuen Menschen in Remscheid bergauf.