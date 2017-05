Franziskushof Kalletal

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 27. April 2017

Baxter - nicht vermittelt

Schäferhund Mischling Baxter wird im Tierheim immer übersehen. Daran hat auch der rote Teppich nichts ändern können, den wir in der Sendung für ihn ausgerollt haben. Für den schüchternen und gutmütigen Rüden rief niemand an. Da Baxter in vielen Situationen noch unsicher reagiert, braucht er hundeerfahrende Menschen, die ihm Sicherheit vermitteln.