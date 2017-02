Tierschutz Euskirchen

Paul und Carotta

Die beiden Kaninchen-Youngster Paul und Carotta wurden von Leuten aus der Nähe von Euskirchen adoptiert. Sie leben dort nun in einem artgerechten Gehege in trauter Zweisamkeit, also genauso, wie es sich die Tierschützer für die beiden gewünscht hatten.

Paul und Carotta

Nicki und Sally

Das Tigermädchen-Paar Nicki und Sally durfte auch bereits seine Siebensachen packen. Sie leben nun bei Menschen, die ihnen nach einer vierwöchigen Eingewöhnung auch wieder Freigang gewähren.

Nicki und Sally

Maxi und Toni

Die Senioren Maxi und Toni durften auch schon in ihr neues Zuhause ziehen, wo sie von ihren Menschen viel Zuwendung bekommen.